Η κυβέρνηση Τραμπ υποδέχτηκε τη Δευτέρα 59 λευκούς Νοτιοαφρικανούς στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα στις ΗΠΑ, με την αιτιολογία ότι θεωρούνται θύματα φυλετικών διακρίσεων, μια κίνηση που προκάλεσε επικρίσεις από Δημοκρατικούς και σύγχυση στη Νότια Αφρική.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μπλοκάρει αιτήσεις προσφύγων, κυρίως μη λευκών, από άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε την επανεγκατάσταση Νοτιαφρικανών, απογόνων κυρίως Ολλανδών αποίκων, λέγοντας ότι υφίστανται διακρίσεις.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα γιατί οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί έχουν προτεραιότητα έναντι θυμάτων λιμού και πολέμου από άλλες χώρες της Αφρικής, ο Τραμπ δήλωσε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί δολοφονούνται.

«Πρόκειται για μια γενοκτονία που εξελίσσεται», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προχωρώντας περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην υιοθέτηση δεξιών αφηγημάτων για τον φερόμενο διωγμό τους.

Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν ευνοεί τους συγκεκριμένους Νοτιοαφρικανούς λόγω του ότι είναι λευκοί, προσθέτοντας ότι «το χρώμα τους δεν έχει καμία σημασία για μένα».

Η Νότια Αφρική επιμένει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για διώξεις και ότι οι ισχυρισμοί περί «γενοκτονίας λευκών» στη χώρα δεν υποστηρίζονται από κανένα στοιχείο.

Η αντιμετώπιση των λευκών Νοτιοαφρικανών ως προσφύγων που σπεύδουν να ξεφύγουν από καταπίεση προκάλεσε ανησυχία και ειρωνικά σχόλια από τις αρχές της Νότιας Αφρικής, που δηλώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ παρεμβαίνει σε ένα εσωτερικό ζήτημα που δεν κατανοεί.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου υποδέχθηκε τους πρώτους 59 Νοτιοαφρικανούς σε υπόστεγο του αεροδρομίου Dulles της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. Παρομοίασε το ταξίδι τους με εκείνο του πατέρα του, ενός Εβραίου από την Αυστρία που διέφυγε από την Ευρώπη τη δεκαετία του 1930, πρώτα προς τη Νότια Αμερική και κατόπιν στις ΗΠΑ.

Ο Λαντάου δεν επανέλαβε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί δολοφονιών, αλλά δήλωσε ότι πολλοί από τους Νοτιοαφρικανούς ήταν οικογένειες αγροτών που καλλιεργούσαν τη γη επί γενεές, αλλά πλέον αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απαλλοτρίωσης και απειλές βίας.

«Όταν έχεις καλό σπόρο, μπορείς να τον φυτέψεις σε ξένο έδαφος και να ανθίσει», είπε. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας καλωσορίζουμε στη χώρα μας, όπου πιστεύουμε ότι θα ανθίσετε».

Η διαταγή του Τραμπ τον Φεβρουάριο για την επανεγκατάσταση των Νοτιοαφρικανών επικαλείται έναν νόμο για τη γη που εισήγαγε φέτος η Νότια Αφρική, με στόχο να διευκολύνει την κρατική απαλλοτρίωση γης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ ορισμένων λευκών Νοτιοαφρικανών, αν και δεν έχει γίνει ακόμα καμία κατάσχεση.

Ορισμένοι από τους Νοτιοαφρικανούς κατευθύνονταν προς τη Μινεσότα, μια Πολιτεία που κλίνει προς τους Δημοκρατικούς και έχει παράδοση στη φιλοξενία προσφύγων, ενώ άλλοι σχεδίαζαν να εγκατασταθούν σε Πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικάνους, όπως το Άινταχο και η Αλαμπάμα, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τζιν Σαχίν, κορυφαίο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, χαρακτήρισε την κίνηση «ακατανόητη».

«Η απόφαση αυτής της κυβέρνησης να τοποθετήσει μια συγκεκριμένη ομάδα στην αρχή της σειράς είναι ξεκάθαρα πολιτικά υποκινούμενη και μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία», ανέφερε σε δήλωσή της τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.