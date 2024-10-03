Μελάνια Τραμπ: Κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία της 4 εβδομάδες πριν τις εκλογές

Την ερχόμενη Τρίτη 8 Οκτωβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από τις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Το βιβλίο θα έχει τίτλο «Μελάνια» (Melania) και όλοι περιμένουν με αγωνία τι θα αναφέρει για τον σύζυγό της και κατά πόσο η αυτοβιογραφία της θα τον «στηρίξει» ή όχι.

Η Μελάνια Τραμπ σπάνια εκφράζει πολιτικές απόψεις δημόσια και παραμένει σταθερά «στο παρασκήνιο» των Ρεπουμπλικάνων, χωρίς ιδιαίτερες σχέσεις με το κόμμα της. Μάλιστα, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι πληρώνεται για να συμμετέχει - επιλεκτικά - σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του συζύγου της.

Ενδεικτικά, η εφημερίδα Guardian απέκτησε ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας και αναφέρει ότι η Μελάνια Τραμπ υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, την ώρα που ο σύζυγός της Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει το δικαίωμα των αμερικανικών πολιτειών να επιβάλλουν περιορισμούς στην εθελούσια διακοπή της κύησης.

«Είναι επιτακτικό να εγγυόμαστε στις γυναίκες την αυτονομία να αποφασίζουν αν επιθυμούν να κάνουν παιδιά με βάση τις προσωπικές τους πεποιθήσεις», γράφει η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ. «Οι γυναίκες θα πρέπει να είναι «ελεύθερες από κάθε παρέμβαση ή πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης», υπογραμμίζει η Μελάνια Τραμπ.

«Το να στερεί κανείς το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει αν θέλει να διακόψει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη είναι το ίδιο με το να της στερεί τον έλεγχο του σώματός της. Έχω αυτή την άποψη όλη την ενήλικη ζωή μου», τονίζει στην αυτοβιογραφία της.

Ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ δηλώνει ότι κάθε πολιτεία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αν θα επιβάλει περιορισμούς στις αμβλώσεις, ενώ τάσσεται υπέρ εξαιρέσεων σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή για να προστατευθεί η ζωή της μητέρας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ περηφανεύεται ότι, χάρη στον διορισμό από τον ίδιο τριών συντηρητικών δικαστών στο Ανώτατο Δικαστήριο, αυτό προχώρησε τον Ιούνιο του 2022 στην ανατροπή της ιστορικής του απόφασης που εγγυόταν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ανατρέποντας την ιστορική του απόφαση του 1973 στην υπόθεση “Ρόου εναντίον Γουέιντ” το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ να νομοθετεί για το θέμα. Τουλάχιστον 20 πολιτείες έχουν έκτοτε υιοθετήσει νομοθεσία που περιορίζει ή απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Αμφίρροπες οι εκλογές

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κάμαλα Χάρις, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών, δίνουν μάχη στήθος με στήθος, με επτά αμφίρροπες πολιτείες να είναι πιθανό να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Οι Δημοκρατικοί θεωρούν ότι οι αμβλώσεις είναι ένα ζήτημα που ευνοεί τη Χάρις.

Δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 ως 28 Αυγούστου, έδειξε ότι οι πλειοψηφία των ψηφοφόρων, περιλαμβανομένου του 34% των Ρεπουμπλικανών, θέλουν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ να προστατεύσει ή και να αυξήσει την πρόσβαση στην άμβλωση.

«Δυστυχώς για τις γυναίκες σε όλη την Αμερική, ο σύζυγος της κυρίας Τραμπ διαφωνεί έντονα με εκείνη και αυτός είναι ο λόγος που περισσότερες από μία στις τρεις Αμερικανίδες ζουν υπό την Απαγόρευση Αμβλώσεων του Τραμπ που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ελευθερία και τη ζωή τους”, κατήγγειλε εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας της Χάρις.



Πηγή: skai.gr

