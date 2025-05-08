Η ισραηλινή αστυνομία έκλεισε σήμερα, Πέμπτη δύο σχολεία του ΟΗΕ στην προσαρτημένη ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, τρεις μήνες αφού τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση που έχει επιβάλει το Ισραήλ στις δραστηριότητες της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδιωξαν τα παιδιά που βρίσκονταν στα σχολεία, πολλά από τα οποία έφυγαν κλαίγοντας, και θυροκόλλησαν την εντολή για το κλείσιμο των σχολείων, στην οποία αναφέρεται ότι αυτά λειτουργούσαν παράνομα χωρίς «άδεια», πρόσθεσε ο φωτογράφος του AFP.

H UNRWA επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έκλεισε τρία σχολεία της στο καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων της Σουαφάτ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία προσάρτησε το Ισραήλ το 1967.

«Από τις 8 Μαΐου 2025 απαγορεύεται η λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η απασχόληση εκπαιδευτικού, διδακτικού ή οποιουδήποτε άλλου είδους προσωπικού και απαγορεύεται η υποδοχή μαθητών ή η είσοδος μαθητών στο ίδρυμα», αναφέρει η εντολή.

Ο διευθυντής της UNRWA στη Δυτική Όχθη Ρόλαντ Φρίντριχ επεσήμανε μιλώντας στο AFP ότι «βαριά οπλισμένες» δυνάμεις περικύκλωσαν τρία σχολεία του ΟΗΕ στον καταυλισμό Σουαφάτ σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο Φρίντριχ πρόσθεσε ότι 550 μαθητές, ηλικίας 6 με 15 ετών, βρίσκονταν στο σχολείο εκείνη την ώρα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραυματικό για τα μικρά παιδιά που κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, καταδίκασε την απόφαση αυτή του Ισραήλ, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή της προς το AFP ότι «παραβιάζει το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση».

Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει νόμο που απαγορεύει στην UNRWA να δραστηριοποιείται στο ισραηλινό έδαφος, αφού κατηγόρησε κάποιους εργαζόμενους της υπηρεσίας ότι πήραν μέρος στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ανεξάρτητες έρευνες αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν παρουσίασε αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του αυτούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

