Μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από την Καπέλα Σιστίνα, πράγμα που σημαίνει ότι οι καρδινάλιοι δεν κατάφεραν να εκλέξουν νέο πάπα μετά από δύο νέους γύρους ψηφοφορίας το πρωί της Πέμπτης.

Όπως μεταδίδουν από το Βατικανό η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ, Κορίνα Γεωργίου και ο κάμεραμαν Νίκος Μπασίσογλου, το απόγευμα αναμένονται δύο ακόμα ψηφοφορίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι καρδινάλιοι θα γευματίσουν και θα ξεκουραστούν και θα επανέλθουν ξανά στην Καπέλα Σιστίνα το απόγευμα. Η νέα ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 16:30 μ.μ. τοπική ώρα και αν δεν εκλέξουν πάπα μια ακόμη θα διεξαχθεί στις 7 μ.μ. τοπική ώρα. Στην πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα αναμένεται καπνός μόνο αν εκλέγει πάπας διαφορετικά θα υπάρξει καπνός σίγουρα στη δεύτερη απογευματινή ψηφοφορία είτε το αποτέλεσμα είναι θετικό, είτε αρνητικό.

«Εύχομαι μέχρι σήμερα το βράδυ να βγει άσπρος καπνός από την Καπέλα Σιξτίνα», δήλωσε στο μεταξύ ο γηραιότερος εκ των καρδιναλίων, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, ο οποίος δεν μετέχει στο κονκλάβιο.

Χθες ο Μπατίστα Ρε είχε ευχηθεί στον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος θεωρείται φαβορί για την εκλογή, «καλή επιτυχία».

Η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν και σήμερα γεμάτη, με τους πολίτες να έχουν τα βλέμματά τους στραμμένα στην καμινάδα.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες ο νέος ποντίφικας να μπορέσει να εκλεγεί σήμερα το βράδυ ή κατά την αυριανή πρωινή ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι από τους 133 καρδινάλιους θα πρέπει τουλάχιστον 89 να επιλέξουν το ίδιο όνομα.

Τα πιο πρόσφατα κονκλάβια - του Πάπα Φραγκίσκου το 2013, του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ το 2005 και του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ το 1978 - διήρκεσαν όλα λιγότερο από τρεις ημέρες.

Πηγή: skai.gr

