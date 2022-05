Νέα επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Κομισιόν στοχεύει να παρουσιάσει τον Ιούνιο τη γνωμοδότησή της σχετικά με το αίτημα της Ουκρανίας για την ένταξή της στην ΕΕ.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4