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Ουκρανικοί πύραυλοι Flamingo έπληξαν ρωσικό εργοστάσιο αμυντικής βιομηχανίας - Δείτε βίντεο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Τιτάν-Μπαρικάντι

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Πύραυλοι

Ουκρανικής κατασκευής πύραυλοι Flamingo έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει συστήματα πυροβολικού και εξαρτήματα για συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ανάρτησή του ο Ζελένσκι, την οποία συνοδεύει με σχετικό βίντεο, επισήμανε πως τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Τιτάν-Μπαρικάντι.

Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής της ουκρανικής εταιρίας ενέργειας Naftogaz στις βορειοανατολικές περιοχές Πολτάβα και Χάρκιβ, προκαλώντας ζημιές, όπως ανέφερε σήμερα η εταιρία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πύραυλοι Ουκρανία Ρωσία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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