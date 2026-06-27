Οι Βενετσιάνοι ετοιμάζουν διαμαρτυρίες ενόψει της άφιξης του υπερπολυτελούς γιοτ του πρέσβη των ΗΠΑ

Διαδηλωτές στη Βενετία σχεδιάζουν να φέρουν εμπόδια στην επίσκεψη του δισεκατομμυριούχου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, ο οποίος αναμένεται να καταπλεύσει με το υπερπολυτελές γιοτ του μήκους 117 μέτρων, γεγονός που, όπως φοβούνται, θα οδηγήσει στον ελλιμενισμό του στο ιστορικό κέντρο, αναφέρει ο Guardian.

«Πέρυσι χαλάσαμε το πάρτι του γάμου του Τζεφ Μπέζος, φέτος ας χαλάσουμε την περιοδεία του πρέσβη» δήλωσε η 28χρονη ερευνήτρια και ακτιβίστρια Στέλλα Φέι σε συνάντηση περίπου 40 διαδηλωτών την Πέμπτη.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα, σκοπεύει να επισκεφθεί τη Βενετία με το υπερπολυτελές γιοτ του στις 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο κρουαζιέρας κατά μήκος των ιταλικών ακτών για τον εορτασμό των δεσμών μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον, καθώς και της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Ο ίδιος έχει ονομάσει την περιοδεία «Coastal Diplomacy 250».

Οι ακτιβιστές φοβούνται ότι ο Φερτίτα σχεδιάζει να ελλιμενίσει το γιοτ του στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας στη διάρκεια της Festa del Redentore, μιας από τις σημαντικότερες παραδοσιακές γιορτές της πόλης.

Η γιορτή πραγματοποιείται κάθε τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και τιμά το τέλος της επιδημίας πανούκλας του 16ου αιώνα, η οποία μέσα σε μόλις δύο χρόνια στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους.

Κάθε χρόνο κατασκευάζεται μια προσωρινή πλωτή γέφυρα που συνδέει το κύριο νησί της Βενετίας με την εκκλησία του Redentore στο νησί Τζιουντέκα, ώστε οι Βενετσιάνοι να μπορούν να περάσουν πεζή πάνω από το νερό και να αποδώσουν ευχαριστίες στην εκκλησία. Η κορύφωση των εορτασμών είναι ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων το βράδυ του Σαββάτου, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες κάτοικοι από τις προκυμαίες και από βάρκες συγκεντρωμένες στο κανάλι της Τζιουντέκα, μπροστά από την Πλατεία του Αγίου Μάρκου.

«Το Redentore είναι μία από τις ελάχιστες περιστάσεις που εξακολουθούν να ανήκουν στους ανθρώπους της Βενετίας» δήλωσε η Φέι.

Ωστόσο, φέτος η θέα των Βενετσιάνων ενδέχεται να είναι κάπως περιορισμένη. Το γιοτ του Φερτίτα, το Boardwalk, είναι ένα εξαώροφο σκάφος ύψους 32 μέτρων, εξοπλισμένο με δύο ελικοδρόμια και δύο πισίνες, με εκτιμώμενη αξία 450 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το υπερπολυτελές του Αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Venezia Terminal Passeggeri, που διαχειρίζεται τα αιτήματα ελλιμενισμού των γιοτ, οι πιο κεντρικές θέσεις για ένα σκάφος τέτοιου μεγέθους βρίσκονται είτε ανοιχτά της Punta della Dogana – απέναντι από την εκκλησία του Redentore – είτε στη Riva dei Sette Martiri, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές σημείο που στέκονται οι κάτοικοι για να βλέπουν τα πυροτεχνήματα.

«Αν η πόλη επιτρέψει σε αυτό το γιοτ να έρθει στη Βενετία, θα είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο των Βενετσιάνων» δήλωσε η 29χρονη ακτιβίστρια και συντονίστρια πολιτιστικών δράσεων Τζούλια Κακοπάρντο. «Σε μια πόλη όπου η ποιότητα ζωής έχει καταρρεύσει επειδή δεν υπάρχουν κατοικίες και οι περισσότερες δουλειές είναι επισφαλείς, έχουμε δισεκατομμυριούχους που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δείχνει την αλαζονεία του πλούτου: να έρχεσαι σε μια γιορτή των πολιτών για την οποία πιθανότατα δεν γνωρίζεις τίποτα.»

Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι ο ρόλος του Φερτίτα σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «φιλοπόλεμη και αποικιοκρατική» κυβέρνηση Τραμπ αποτελεί τον βασικό λόγο της οργής τους. Ο Φερτίτα, μεγιστάνας της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Houston Rockets, διαθέτει περιουσία που εκτιμάται στα 14,2 δισ. δολάρια και συνέβαλε οικονομικά στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Τίλμαν Φερτίτα

Το ταξίδι του Φερτίτα πραγματοποιείται σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ του Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίες επιδεινώθηκαν όταν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι εκείνη τον είχε «παρακαλέσει» να φωτογραφηθεί μαζί της στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία στα μέσα Ιουνίου. Η Μελόνι απάντησε: «Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλούμε ποτέ.»

Ο Φερτίτα υποβάθμισε τη σημασία της αντιπαράθεσης σε συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι Sky TG24 την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες βρίσκονται «απόλυτα στην ίδια γραμμή».

Πηγή: skai.gr

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