Γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν κλιματιστικά

Παρά τους ολοένα συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, η Γερμανία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη χρήση κλιματιστικών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, μόλις το 6% των γερμανικών νοικοκυριών διαθέτει σύστημα κλιματισμού.



Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ελλάδας, όπου περίπου το 80%-90% των κατοικιών έχουν κλιματισμό, αλλά και από χώρες όπως η Ισπανία, όπου περίπου τα μισά νοικοκυριά διαθέτουν κλιματιστικό σύστημα.

Κατασκευές με γνώμονα τη θέρμανση

Η βασική εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν τα σπίτια στη Γερμανία και γενικότερα στη βόρεια Ευρώπη. Για δεκαετίες, προτεραιότητα ήταν η διατήρηση της θερμότητας κατά τους ψυχρούς χειμερινούς μήνες και όχι η προστασία από την ακραία ζέστη του καλοκαιριού. Έτσι, τα περισσότερα κτίρια κατασκευάστηκαν με γνώμονα τη θέρμανση και όχι την ψύξη.



Η πραγματικότητα, ωστόσο, αλλάζει. Οι επιστήμονες καταγράφουν αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καυσώνων στην Ευρώπη,συνδέοντας το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή. Πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στις αρχές του καλοκαιριού είναι πλέον αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα τέλη του 20ού αιώνα.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη ζήτηση για κλιματισμό

Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για κλιματιστικά στη Γερμανία αυξήθηκε κατά περίπου 75% μεταξύ 2019 και 2024. «Η εποχή κατά την οποία λίγα νοικοκυριά στην Ευρώπη διέθεταν κλιματιστικά φτάνει στο τέλος της», εκτιμά ο Χέλγκε Μπρίνκμαν από τη διεθνή εταιρεία συμβούλων Boston Consulting Group, αποδίδοντας την εξέλιξη στην αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών.



Παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, πολλοί Γερμανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κλιματισμό ως είδος πολυτελείας και όχι ως βασική ανάγκη. Ακριβώς το ίδιο συνέβη στο παρελθόν και με τα κλιματιστικά στα αυτοκίνητα. Σήμερα όμως το κλιματιστικό σύστημα ανήκει στον στάνταρντ εξοπλισμό κάθε αυτοκινήτου και χρησιμοποιείται ευρέως και στη Γερμανία.

Καύσωνες και δημόσια υγεία: Προειδοποιήσεις ειδικών

«Η ψύξη μέσω κλιματισμού εξακολουθεί πολύ συχνά να θεωρείται πολυτέλεια. Όμως η ζέστη αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», λέει ο Στάιν Ρενεμπόουγκ της Eurovent, τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύνδεσμο για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό.



Ειδικοί προειδοποιούν, ότι η ακραία ζέστη αποτελεί πλέον σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανάγκη για ψύξη.



Εμπόδιο αποτελούν επίσης το κόστος της εγκατάστασης και η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Η τοποθέτηση συστημάτων κλιματισμού σε παλαιότερα κτίρια απαιτεί συχνά δαπανηρές παρεμβάσεις, ενώ πολλοί ενοικιαστές δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τέτοιες αλλαγές λόγω περιορισμών ή επειδή δεν επιθυμούν να επωμιστούν ένα τέτοιο κόστος σε ακίνητα που δεν τους ανήκουν.

Δροσιά με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Την ίδια στιγμή, περιβαλλοντικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα, ιδιαίτερα όταν η παραγωγή ρεύματος στηρίζεται σε ορυκτά καύσιμα.



Για τον λόγο αυτό, ειδικοί προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, όπως καλύτερη μόνωση, συστήματα σκίασης, φυσικό αερισμό, αντλίες θερμότητας και περισσότερο αστικό πράσινο, ώστε οι πόλεις να παραμένουν πιο δροσερές χωρίς να αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Πηγή: Deutsche Welle

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