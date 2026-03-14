Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου κι ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σε μία ανακοίνωσή τους, στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, οι αρχές του Κρασνοντάρ ανέφεραν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, από το οποίο μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, ενώ βρίσκεται στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία.

Από τα πλήγματα καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης και ένα συγκρότημα προβλήτας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Μία ξεχωριστή ανακοίνωση των αρχών ανέφερε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, μετά από την επίθεση ενός drone στην εγκατάσταση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.