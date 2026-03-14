Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από μία ρωσική αεροπορική επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας έξω από το Κίεβο, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Η επίθεση είχε στόχο κτίρια κατοικιών και εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές υποδομές σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, δήλωσε ο Μίκολα Κάλασνικ που ηγείται της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Οι αναφορές για καταστροφές εξακολουθούν να φτάνουν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, δήλωσε ο ίδιος.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση πίσω από τη γραμμή του μετώπου των πολεμικών συγκρούσεων στον τετράχρονο πόλεμο, ενώ στους στόχους που πλήττονται περιλαμβάνονται ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά κι άλλες κρίσιμες υποδομές.

