Μικρές ζημιές από έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Η δήμαρχος της ολλανδικής πρωτεύουσας χαρακτήρισε το πλήγμα επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων.

UPDATE: 08:58
Άμστερνταμ - φωτογραφία αρχείου

Έκρηξη σημειώθηκε σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Η δήμαρχος της ολλανδικής πρωτεύουσας χαρακτήρισε το πλήγμα επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.

Ο Ισραηλινός ρεπόρτερ του Walla News, Γκάι Έλστερ, ανέβασε στο Χ βίντεο που σύμφωνα με τον ίδιο είναι από την επίθεση στο εβραϊκό σχολείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η νέα τρομοκρατική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Ashab Al Yamim. Η ίδια οργάνωση έχει αναλάβει την ευθύνη και για την επίθεση σε συναγωγή στη Λιέγη, τη Δευτέρα, ενώ ακολούθησε και εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
