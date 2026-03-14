Μικρές ζημιές από έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Έκρηξη σημειώθηκε σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Η δήμαρχος της ολλανδικής πρωτεύουσας χαρακτήρισε το πλήγμα επίθεση στην εβραϊκή κοινότητα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές, δήλωσε η δήμαρχος Φέμκε Χαλσέμα στο ANP.

Ο Ισραηλινός ρεπόρτερ του Walla News, Γκάι Έλστερ, ανέβασε στο Χ βίντεο που σύμφωνα με τον ίδιο είναι από την επίθεση στο εβραϊκό σχολείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η νέα τρομοκρατική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Ashab Al Yamim. Η ίδια οργάνωση έχει αναλάβει την ευθύνη και για την επίθεση σε συναγωγή στη Λιέγη, τη Δευτέρα, ενώ ακολούθησε και εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ την Παρασκευή.

The newly terror group - which has claimed several attacks since the start of the war with Iran - Askhab al Yamin claims the attack on the Jewish school in Amsterdam. The sound of the video - like in Hezbollah’s videos https://t.co/agZxSOtX0o pic.twitter.com/pUhgGaPcMp — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) March 14, 2026

* Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.