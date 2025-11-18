Ζημιές στο κτίριο που στεγάζει το γραφείο σύνταξης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου Suspilne στο Ντνίπρο και το Ουκρανικό Ραδιόφωνο Ντνίπρο προκάλεσε πλήγμα από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κατά τη διάρκεια σφοδρής επίθεσης που δέχθηκε η ουκρανική πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο υπηρεσιακός κυβερνήτης της περιοχή του Ντνίπρο, Βλαντίσλαβ Χαϊβανένκο, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ανέφερε ότι ρωσικά drones σφυροκόπησαν την περιοχή αργά τη Δευτέρα, τραυματίζοντας δύο άτομα, προκαλώντας αρκετές πυρκαγιές και καταστρέφοντας πολυκατοικίες και υποδομές της πόλης.

Το δίκτυο Suspilne έγραψε στο Telegram ότι δέχθηκε πλήγμα από ρωσικό drone, από το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, έσπασαν παράθυρα και πόρτες, ενώ τα δάπεδα και η οροφή του κτιρίου υπέστησαν ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματίες ή θύματα καθώς δεν υπήρχε προσωπικό μέσα στο κτίριο εκείνη την ώρα.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μια τεράστια τρύπα στο δάπεδο και τις ζημιές που υπέστη το κτίριο.

Будівля редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра пошкоджена внаслідок масованого обстрілу ввечері 17 листопада. Сталася пожежа, повилітали вікна та двері, на момент атаки працівників у редакції не було pic.twitter.com/7xHPekR4di — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) November 18, 2025

Ο Suspilne είναι ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ουκρανίας, που λειτουργεί τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και διαδικτυακά μέσα ειδήσεων σε όλη τη χώρα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία για την επίθεση, όπως σημειώνει το Reuters.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.