Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση με στόχο δύο ρωσικά πλοία που μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κασπία Θάλασσα, σημειώνει το Reuters.

Δεν διευκρίνισαν πότε πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι τα drones του Κιέβου χτύπησαν για πρώτη φορά μια ρωσική πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, εμποδίζοντας την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από περίπου 20 πηγάδια.

Η δήλωση των ειδικών δυνάμεων στο Telegram δεν ανέφερε πώς χτύπησαν τα πλοία ούτε το μέγεθος των ζημιών. Ανέφεραν ότι τα πλοία χτυπήθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Δημοκρατίας της Καλμίκια, μιας περιοχής της Ρωσίας.

Ονόμασαν τα πλοία «Composer Rakhmaninoff» και «Askar-Sarydzha», τα οποία, όπως ανέφεραν, είχαν υποβληθεί σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

Η δήλωση ανέφερε ότι η αντιστασιακή οργάνωση «Black Spark» είχε παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και το φορτίο των πλοίων.

Πηγή: skai.gr

