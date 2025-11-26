CNN: Τρία σημαντικά εμπόδια στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Παρά τις «λίγες εναπομένουσες διαφωνίες», ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την «τεράστια πρόοδο» που έχει σημειώσει η ομάδα του προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νωρίτερα, σημειώνει το CNN, ο κορυφαίος διπλωμάτης του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, είχε επίσης αισιόδοξο ύφος μετά τις «πολύ θετικές» συνομιλίες για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο. «Τα ζητήματα που παραμένουν δεν είναι ανυπέρβλητα», επέμεινε.

Εν τω μεταξύ, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, ενώ ανακοινώθηκε ακόμη και ότι «οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία», παρά το γεγονός ότι «ορισμένες μικρές λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν».

Όπως τονίζει το CNN, αυτή είναι η αισιόδοξη προσέγγιση που η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει στις σκληρές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή που έχει άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των απαιτήσεων της κυβέρνησης Τραμπ από την Ουκρανία και των όρων που είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν οι αρχές στο Κίεβο.

Μιλώντας στο CNN από την ουκρανική πρωτεύουσα, η πηγή συμφώνησε με τους αξιωματούχους του Τραμπ ότι έχει πράγματι επιτευχθεί «συναίνεση» για τα περισσότερα σημεία που περιλαμβάνονται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Η πηγή ανέφερε όμως ότι, αντί να υπάρχουν μόνο μερικά μικρά σημεία διαφωνίας, εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κρίσιμοι τομείς όπου παραμένουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία των προσπαθειών για τη διαπραγμάτευση του τερματισμού της σύγκρουσης.

Πρώτον, το ευαίσθητο ζήτημα του εάν η Ουκρανία θα παραδώσει εδάφη στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία έχουν προσαρτηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί από τη Ρωσία, και περιλαμβάνουν περιοχές πόλεων και κωμοπόλεων με ισχυρή άμυνα, οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Προηγούμενες προτάσεις των ΗΠΑ ζητούσαν από την Ουκρανία να παραδώσει την περιοχή ώστε να μετατραπεί σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό ρωσική διοίκηση. Η ουκρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι έχει σημειωθεί «ορισμένη πρόοδος» σχετικά με την πρόταση αυτή, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο ή τη διατύπωση της πρότασης. «Θα ήταν πολύ λάθος να πούμε ότι έχουμε τώρα εκδοχή που έχει γίνει αποδεκτή από την Ουκρανία», πρόσθεσε η πηγή.

Δεύτερον, η αμφιλεγόμενη πρόταση των ΗΠΑ προς την Ουκρανία να περιορίσει το μέγεθος του στρατού της σε 600.000 άτομα – αριθμός που προβλέπεται στο σχέδιο 28 σημείων – εξακολουθεί να συζητείται. Η ουκρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι έχει συζητηθεί ένας νέος, υψηλότερος αριθμός, αλλά ότι το Κίεβο εξακολουθεί να επιθυμεί περαιτέρω αλλαγές προτού να είναι διατεθειμένο να συμφωνήσει σε τέτοιους περιορισμούς του στρατού του.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας να παραιτηθεί από την πρόθεσή της να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, η πηγή δήλωσε στο CNN ότι το αίτημα αυτό παραμένει μη αποδεκτό. Μια τέτοια παραχώρηση θα δημιουργούσε «κακό προηγούμενο», δήλωσε η πηγή στο CNN, δίνοντας ουσιαστικά στη Ρωσία δικαίωμα βέτο επί της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας «στην οποία δεν είναι καν μέλος».

Και τα τρία ζητήματα – η παράδοση των προσαρτημένων εδαφών, η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και ο μόνιμος αποκλεισμός της από το ΝΑΤΟ – είναι οι λόγοι που επικαλείται συχνότερα το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επίλυσή τους υπέρ της Ρωσίας είναι επίσης οι βασικοί όροι της Μόσχας για τον τερματισμό της εισβολής της στην Ουκρανία.

Ωστόσο, και τα τρία σημεία που ανέφερε η ουκρανική πηγή είναι ευαίσθητα και αποτελούν κόκκινα σημεία για την Ουκρανία, για τα οποία έχουν πολεμήσει και πεθάνει δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες. Η επίσημη υποχώρηση από οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα είναι ένα τεράστιο θέμα και θα ενείχε σημαντικούς κινδύνους για τους Ουκρανούς ηγέτες που θα επιχειρούσαν να το πράξουν.

Όπως και αν το παρουσιάζει η κυβέρνηση Τραμπ, αυτά δεν είναι απλώς «μερικά εναπομείναντα σημεία διαφωνίας», «θέματα που δεν είναι ανυπέρβλητα» ή «μικρολεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν».

