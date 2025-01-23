Λογαριασμός
Γαλλία: Πέθανε ο γνωστός δημοσιογράφος Ζαν-Φρανσουά Καν

Ήταν ιδρυτής των περιοδικών Evénement du Jeudi και Marianne - Συλλυπητήρια έστειλε και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού

Ζαν-Φρανσουά Καν

Πέθανε, σε ηλικία 86 ετών ο γνωστός Γάλλος δημοσιογράφος Ζαν-Φρανσουά Καν και ιδρυτής των περιοδικών Evénement du Jeudi και Marianne, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Γιος του φιλοσόφου Ζαν Καν, ο Ζαν-Φρανσουά Καν ήταν επίσης παθιασμένος της πολεμικής, στρατευμένος στο κέντρο. Πέθανε την Τετάρτη, δήλωσε η σύζυγός του Ρασέλ Ασουλίν-Καν.

«Ο Ζαν-Φρανσουά Καν ήταν ένα γίγαντας και ένας άνθρωπος σπάνιος. Η απίστευτη δημιουργικότητα που τον κινούσε, η τόλμη του τον ώθησαν στην ίδρυση πραγματικά ιστορικών εντύπων, του L'Evénement du Jeudi, του Marianne. Ενσάρκωνε το "επαναστατικό κέντρο", τον ουμανισμό, την πίστη», έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

