Ουκρανοί ερευνητές ισχυρίζονται πως έχουν ανακαλύψει κομμάτια που παράγονται από εταιρείες της Δύσης για πυραύλους της Βόρειας Κορέας, τους οποίους χρησιμοποίησε και η Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, μικροελεγκτές, ημιαγωγοί και άλλα εξαρτήματα παραγωγής τουλάχιστον 9 κατασκευαστών, βρέθηκαν πάνω σε έναν πύραυλο KN-23/24, όπως ανέφερε η Επιτροπή Αντιμετώπισης της Διαφθοράς στην έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη. Ο συγκεκριμένος πύραυλος καταρρίφθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου πάνω από την περιοχή της Πολτάβα στην κεντρική Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία δυτικών μικροηλεκτρονικών ήταν «άσχημα νέα», δεδομένου ότι η Βόρεια Κορέα είναι τιμωρημένη με κυρώσεις. Η επιστημονική και βιομηχανική συνεργασία ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Ιράν με άλλα τρομοκρατικά καθεστώτα.

Βίντεο δείχνει Bορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Παρασκευή Ουκρανός πολιτικός ανέβασε βίντεο που φέρεται να δείχνει Bορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία.

Videos appeared online reportedly showing North Korean troops training in Russia.



OSINT researchers have located that this was filmed at a training range in Sergeyevka, Primorsky Krai, Russia. https://t.co/AzZhr68n7g pic.twitter.com/RUlnrUplHr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2024

Ο Άντον Γκεραστσένκο, τέως σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας ανήρτησε το μεσημέρι στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει Βορειοκορεάτες στρατιώτες να εκπαιδεύονται στη Ρωσία. Το βίντεο έχει κάνει από το πρωί τον γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επικαλείται ερευνητές του ανεξάρτητου μη κυβερνητικού ιδρύματος OSINT, που εντόπισαν ότι το βίντεο με τους Βορειοκορεάτες γυρίστηκε σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στη Σεργκεγιέβκα στο Πριμόρσκι Κράι που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ρωσικής επικράτειας και συνορεύει με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

