Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις έκαναν τη Δευτέρα την πρώτη τους κοινή εμφάνιση γιορτάζοντας την αντίστοιχη εργατική πρωτομαγιά με φόρο τιμής στους συνδικαλιστές εργάτες στο Πίτσμπουργκ.

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε η πιο φιλεργατική κυβέρνηση στην αμερικανική ιστορία» είπε η Χάρις. «Λατρεύω την Ημέρα της Εργασίας. Το Πίτσμπουργκ είναι το λίκνο του αμερικανικού εργατικού κινήματος».

Μεταξύ άλλων η Χάρις μίλησε κατά της εξαγοράς της US Steel από ιαπωνική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η εμβληματική εταιρεία χάλυβα της Πενσυλβάνια πρέπει να παραμείνει σε αμερικανικά χέρια.

«Η US Steel είναι μια ιστορική αμερικανική εταιρεία και είναι ζωτικής σημασίας για το έθνος μας να διατηρήσει ισχυρές αμερικανικές εταιρείες χάλυβα. Και δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον Πρόεδρο Μπάιντεν: Η US Steel θα πρέπει να παραμείνει αμερικανικής ιδιοκτησίας και αμερικανικής λειτουργίας».

Το συνδικάτο United Steelworkers, που εκπροσωπεί περίπου 10.000 υπαλλήλους της US Steel, αντιτίθεται στη συμφωνία ύψους 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το σωματείο και οι εταιρείες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

Η Χάρις εξέφρασε και πάλι την υποστήριξή της στον νόμο για τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις που θα ωθήσουν την οργάνωση των συνδικάτων.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αντίθετος στη συμφωνία εξαγοράς της US Steel από την Nippon Steel και έχει πει ότι θα την εμποδίσει εάν γίνει πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την αντίθεσή του στη συμφωνία τον Μάρτιο.

Λιγότερο ευκρινώς ίσως από την Χάρις, ο Μπάιντεν περιέγραψε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στην Πενσυλβάνια, από επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια μέχρι χρήματα για υποδομές. Σημείωσε ότι η κυβέρνησή του απαιτούσε συμφωνίες που σέβονταν τα εργασιακά δικαιώματα.

«Την Αμερική δεν την έχτισε η Wall Street» είπε ο Μπάιντεν. «Η μεσαία τάξη έχτισε την Αμερική και τα συνδικάτα τη μεσαία τάξη» πρόσθεσε.

Η Χάρις επισκέφθηκε και το Ντιτρόιτ, όπου μίλησε για την οργάνωση των συνδικάτων, την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, την αναρρωτική άδεια, τις διακοπές και άλλα οφέλη.

«Στηρίζουμε τα συνδικάτα γιατί τα συνδικάτα βοήθησαν στην οικοδόμηση της Αμερικής και τα συνδικάτα βοήθησαν στην οικοδόμηση της μεσαίας τάξης της Αμερικής» είπε. «Όταν οι μισθοί των συνδικάτων ανεβαίνουν, οι μισθοί όλων ανεβαίνουν».

Ο Μπάιντεν είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που ακολούθησε τα συνδικάτα, υποστηρίζοντας τους United Auto Workers στη διαμάχη τους με τους μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.