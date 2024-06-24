Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Ποκρόφσκ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι 34 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ στην Ουκρανία , δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στους τομείς του Ποκρόφσκ και του Τορέτσκ, όπου ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να επικρατήσει.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο παιδιά, όπως δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν στο Telegram.

«Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές επιθέσεις εναντίον των αμάχων τον τελευταίο καιρό», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, αναφερόμενος σε ένα χτύπημα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου Iskander , ο οποίος μπορεί να μεταφέρει έως και 700 κιλά εκρηκτικής γόμωσης.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται στην επομένη της ουκρανικής επίθεσης στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης Κριμαίας, που πραγματοποιήθηκε με τη Μόσχα σύμφωνα με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS και η οποία άφησε τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και περισσότερους από 150 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σήμερα αναφέρει ότι οι πυραυλοί που χρησιμοποιήθηκαν χθες είχαν προγραμματιστεί από τις ΗΠΑ και είχαν τοποθετηθεί σε τροχιά από τις ΗΠΑ.

Σήμερα η Σεβαστούπολη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.