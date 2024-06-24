Μια ομάδα Ούγγρων νομικών στις Βρυξέλλες αναζητεί τρόπους να προσβάλει απόφαση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια παρακάμπτοντας την αντίθεση της Βουδαπέστης, όπως ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Πέτερ Σιγιάρτο.

Νωρίτερα σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε ότι η ΕΕ έχει βρει τρόπο να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να αγοράσει όπλα για την Ουκρανία παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας.

Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε σήμερα το 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η νέα δέσμη μέτρων περιλαμβάνει περιοριστικά μέτρα για επιπλέον 116 φυσικά πρόσωπα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

