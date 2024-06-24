Καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέσχιζε τους γεμάτους πλήθος δρόμους της Πιονγκγιάνγκ πάνω σε μια πολυτελή Mercedes-Benz μαζί με τον Βορειοκορεάτη οικοδεσπότη του Κιμ Γιονγκ Ουν την περασμένη εβδομάδα, ο σημαντικότερος σύντροφος των δύο ηγετών παρακολουθούσε από το περιθώριο εκατοντάδες μίλια μακριά στο Πεκίνο.

Πριν από πέντε χρόνια, στον Xi Jinping προσφέρθηκε η ίδια βόλτα με αυτοκίνητο και ανοιχτή οροφή με τον Kim, όταν έγινε ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που επισκέφτηκε την Πιονγκγιάνγκ εδώ και 14 χρόνια. Εκείνη την εποχή, οι δύο ηγέτες υποσχέθηκαν να ενισχύσουν τους δεσμούς των δύο χωρών και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, αλλά αυτή η προσπάθειααποδείχθηκε πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τη νέα «ανακάλυψη» της συνεργασίας που επετεύχθη από τον Κιμ και τον Πούτιν.

Σε μια ευρεία συνθήκη που καλύπτει πολιτική, εμπορική, επενδυτική και ασφάλεια συνεργασίας, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να παράσχουν άμεση στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης στην άλλη.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν ενισχύσει τους δεσμούς τους σε «νέο επίπεδο». Ο Κιμ, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε τη νέα «συμμαχία» «στιγμή αποβάθρας» στις διμερείς σχέσεις.

Το νέο αμυντικό σύμφωνο ορόσημο που συμφωνήθηκε από τα δύο καθεστώτα που διαθέτουν πυρηνικά όπλα συντάραξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ασιάτες συμμάχους τους. Η Ιαπωνία εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για την υπόσχεση του Πούτιν να μην αποκλείσει τη συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ σε στρατιωτική τεχνολογία. Η Νότια Κορέα απάντησε συγκαλώντας έκτακτη συνάντηση εθνικής ασφάλειας και είπε ότι τώρα θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής όπλων στην Ουκρανία.

Αντίθετα, η αντίδραση της Κίνας, του κύριου πολιτικού και οικονομικού προστάτη τόσο για τη Ρωσία όσο και για τη Βόρεια Κορέα, ήταν σχεδόν σιωπηλή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνθήκη, χαρακτηρίζοντάς τη διμερές ζήτημα μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Κάτω από την επίσημη επιφυλακτικότητα, ωστόσο, η Κίνα είναι πιθανό να παρακολουθεί προσεκτικά, λένε οι αναλυτές του CNN.

Η Κίνα «στοχεύει να ελέγξει την κατάσταση»

Οι βαθύτεροι δεσμοί μεταξύ δύο δύστροπων αυταρχικών ηγετών κινδυνεύουν να δημιουργήσουν νέα αβεβαιότητα για τον Xi, ο οποίος χρειάζεται ειρήνη και σταθερότητα στη Βορειοανατολική Ασία καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από εσωτερικές προκλήσεις, ειδικά με την επιβράδυνση της οικονομίας.

Το Πεκίνο ανησυχεί ότι η βοήθεια της Μόσχας στην Πιονγκγιάνγκ –ειδικά σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία– θα επέτρεπε και θα ενθάρρυνε περαιτέρω το ακανόνιστο καθεστώς Κιμ, το οποίο έχει επιταχύνει δραστικά τη συσσώρευση πυρηνικών όπλων και προγραμμάτων πυραύλων, δήλωσε ο Liu Dongshu, επίκουρος καθηγητής που επικεντρώνεται στην κινεζική πολιτική στο City University of Hong Kong.

«Όταν πρόκειται για το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, η Κίνα στοχεύει να ελέγξει την κατάσταση και να αποτρέψει την κλιμάκωση, αλλά επίσης δεν θέλει η Βόρεια Κορέα να καταρρεύσει πλήρως» - ένα σενάριο που το Πεκίνο φοβάται ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν τον έλεγχο τους, είπε ο Liu.

Προηγουμένως, η Ρωσία είχε ευθυγραμμιστεί σε μεγάλο βαθμό με την Κίνα για το θέμα, αλλά η απελπισμένη ανάγκη της για τη Βόρεια Κορέα να υποστηρίξει τον οξύ πόλεμο της στην Ουκρανία κινδυνεύει να υπονομεύσει τη λεπτή ισορροπία.

Η Ρωσία έχει λάβει περισσότερα από 10.000 εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς - που ισοδυναμεί με 260.000 μετρικούς τόνους πυρομαχικών ή υλικού που σχετίζεται με πυρομαχικά - από τη Βόρεια Κορέα από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δήλωση των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Τόσο η Ρωσία όσο και η Βόρεια Κορέα έχουν απορρίψει τον ισχυρισμό.

Και ενώ οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει την Κίνα ότι παρέχει στη Ρωσία αγαθά διπλής χρήσης που ενισχύουν το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της αντιμαχόμενης χώρας, το Πεκίνο απέφυγε να προσφέρει άμεση στρατιωτική βοήθεια στον Πούτιν και απέφυγε να υποστηρίξει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Κιμ.

«Εάν ο Πούτιν παρέχει περισσότερη υποστήριξη στη Βόρεια Κορέα σε πυρηνικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης κάποιας τεχνικής βοήθειας, θα γίνει πιο δύσκολο για την Κίνα να ελέγξει την κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο», είπε ο Liu.

Το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν ο Κιμ και ο Πούτιν παραπέμπει σε μια συνθήκη του 1961 μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αυτή η συμφωνία αντικαταστάθηκε με μια που πρόσφερε πολύ πιο αδύναμες διασφαλίσεις ασφαλείας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Όμως η αμοιβαία αμυντική συνθήκη της Βόρειας Κορέας με την Κίνα, που επίσης υπογράφηκε το 1961, παραμένει σε ισχύ μετά από πολλαπλές ανανεώσεις.

Η Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας και Αμοιβαίας Βοήθειας Σινο-Βόρειας Κορέας είναι η μόνη επίσημη συνθήκη στρατιωτικής συμμαχίας που έχει υπογράψει η Κίνα με άλλη χώρα, αν και το Πεκίνο δεν την παραδέχεται ως τέτοια και παραμένει σκόπιμα ασαφές σχετικά με το εάν η Κίνα είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει την άμυνα της Βόρειας Κορέας αν ξεσπάσει πόλεμος.

Ασαφές το τι συμφώνησαν Ρωσία και Βόρεια Κορέα

Ομοίως, παραμένει ασαφές τι η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα είναι πρόθυμες –και ικανές– να κάνουν η μια για την άλλη στο πλαίσιο του νέου αμυντικού συμφώνου.

Η νέα συνθήκη έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην Κορεατική Χερσόνησο, όπου ο Κιμ έχει εντείνει τη φλογερή ρητορική και έχει καταργήσει μια μακροχρόνια πολιτική επιδίωξης ειρηνικής επανένωσης με τη Νότια Κορέα. Μετά το τέλος του Πολέμου της Κορέας το 1953, δεν υπογράφηκε ποτέ επίσημη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών της Κορέας, με αποτέλεσμα να βρίσκονται θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση.

Όμως το πολιτικό μήνυμα του συμφώνου είναι ηχηρό και ξεκάθαρο. Καθοδηγούμενα από μια κοινή εχθρότητα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τα δύο αυταρχικά έθνη επιδιώκουν να υπονομεύσουν και να δημιουργήσουν μια εναλλακτική λύση στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων υπό την ηγεσία της Δύσης, έναν στόχο που συμμερίζεται η Κίνα.

Νέος Άξονας κακού: Όλοι εναντίον των ΗΠΑ

Μιλώντας μετά τη συνάντησή του με τον Κιμ, ο Πούτιν τάχθηκε ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «ιμπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και των δορυφόρων τους».

Πριν από ένα μήνα, ο Πούτιν και ο Xi έκαναν παρόμοια επίθεση στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στο Πεκίνο. Σε μια σαρωτική κοινή δήλωση, οι δύο «παλιοί φίλοι» στόχευσαν αυτό που περιέγραψαν ως ένα παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας που ορίζεται από στρατιωτικές συμμαχίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για να το αντιμετωπίσουν.

Δυτικοί παρατηρητές έχουν προειδοποιήσει για έναν χαλαρό αλλά αυξανόμενο συντονισμό συμφερόντων μεταξύ της Κίνας, της Ρωσίας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν, κάτι που ένας ανώτερος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ παρομοίασε πρόσφατα με έναν νέο «άξονα του κακού».

Καθώς η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ εμβαθύνουν τη συμμαχία τους, το Πεκίνο θα ήταν προσεκτικό να κρατήσει απόσταση, είπε ο Liu, προσθέτοντας ότι «η Κίνα σίγουρα δεν θέλει να θεωρείται μέρος ενός νέου Άξονα».

Όμως, παρά την απουσία του Xi, η Κίνα θα ήταν ο ελέφαντας στην αίθουσα καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης του Πούτιν και του Κιμ.

«Οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για την Κίνα», δήλωσε ο Έντουαρντ Χάουελ, λέκτορας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος επικεντρώνεται στην Κορεατική Χερσόνησο.

«Η Ρωσία θα γνωρίζει πολύ καλά ότι η Κίνα δεν θέλει να μείνει έξω από οποιεσδήποτε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που αφορούν τη Βόρεια Κορέα, κυρίως αφού η Κίνα είναι πολύ πιο σημαντική σε σύγκριση με τη Ρωσία για τη Βόρεια Κορέα».

Ο Yun Sun, διευθυντής του προγράμματος για την Κίνα στο think tank Stimson Center με έδρα την Ουάσιγκτον, είπε ότι η Κίνα δεν αισθάνεται ότι μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό και την έκταση της εμβάθυνσης της εμπλοκής μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

«Αλλά γνωρίζουν ότι η Κίνα παίζει έναν αναντικατάστατο ρόλο τόσο για τη Ρωσία όσο και για τη Βόρεια Κορέα», είπε.

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος τόσο της Ρωσίας όσο και της Βόρειας Κορέας, παρέχοντας μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας στις οικονομίες τους, που υπόκεινται σε αυστηρές κυρώσεις. Το Πεκίνο προσφέρει, επίσης, σημαντική πολιτική υποστήριξη και διπλωματική κάλυψη σε Ρωσία και Βόρεια Κορέα.

«Η Κίνα δεν πιστεύει ότι μια συμμαχία μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας θα ήταν προδοσία», είπε ο Liu από το Πανεπιστήμιο Πόλης του Χονγκ Κονγκ.

«Καμία από τις δύο χώρες δεν έχει την ικανότητα να προδώσει την Κίνα. Πρέπει ακόμα να βασίζονται στην Κίνα παρά τη συμμαχία τους».

