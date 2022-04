Ακόμη μια τραγική ιστορία έρχεται στο φως από τον πόλεμο στην Ουκρανία που μετρά ήδη 49 ημέρες.

Συγκλονίζει η εικόνα μητέρας στο Κίεβο, η οποία αναγνώρισε την σορό του γιου της από τα παπούτσια του...

Η σορός βρέθηκε μέσα σε πηγάδι και η μητέρα βλέπει μόνο το πόδι του θύματος.

Αμέσως ξεσπά σε αναφιλητά...

Προσοχή, σκληρές εικόνες!

⚠️ ⚠️ Sensitive content ⚠️ ⚠️ Mom identifies the body of her son, thrown into a well in the Kiev region. April 10, 2022 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 #UkraineWar #Kyiv #Ukraine️ pic.twitter.com/0Jj9rZylbs

⚠️Graphic⚠️ Mom identifies the body of her son, thrown into a well in the Kiev region. April 10, 2022



This cry is impossible to forget. pic.twitter.com/YFke7QXCEY