Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί 10-12 επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot για να προστατεύσει πλήρως τον εναέριο χώρο της.

Απευθύνοντας έκκληση στους συμμάχους να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσουν την προμήθεια τέτοιων συστημάτων, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Παρακαλώ πάρτε χρήματα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - 30 δισεκατομμύρια θα κοστίσουν. Αλλά θα καλύψουν πλήρως τον ουρανό μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

