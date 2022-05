Σοκάρει ο διάλογος ενός Ρώσου στρατιώτη με τη μητέρα του, στον οποίο περιγράφει τα βασανιστήρια που κάνουν στους Ουκρανούς αιχμαλώτους.

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα «Exxpress», τον διάλογο έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ενώ δεν αναφέρονται συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Ουκρανία, στις οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα τα βασανιστήρια. Παράλληλα, ανεξάρτητες πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει τη γνησιότητά του.

Τους διαλόγους έχει ανεβάσει στο λογαριασμό του και ο δημοσιογράφος και αναλυτής Sergej Sumlenny.

Ukrainian army released a tapped phone call between a Russian soldier and his mother. The soldier describes excited how he tortured and killed Ukrainians, and says he enjoys mutilating people. I have translated the calls in this #THREAD. Please be aware of extreme violence. /1