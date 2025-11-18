Σε μια άνευ προηγουμένη κίνηση προβαίνει η κυβέρνηση Τραμπ η οποία δημιουργεί ένα νέο σύστημα που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της έκδοσης βίζας για τους οπαδούς που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι να διευκολυνθεί η διαχείριση της αναμενόμενης εισροής εκατομμυρίων ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν το τουρνουά.

Το νέο σύστημα, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, θα δώσει σε όσους κατέχουν εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο προτεραιότητα σε όσους θα περάσουν από συνέντευξη από τις αρχές του 2026 για να πάρουν βίζα.

«Έχω δώσει εντολή στην κυβέρνησή μου να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να καταστήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μια άνευ προηγουμένου επιτυχία», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο του, όπου τον πλαισίωσαν ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και ο διευθυντής της Ομάδας Εργασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Λευκού Οίκου, Άντριου Τζουλιάνι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύστημα Προτεραιότητας Προγραμματισμού Ραντεβού FIFA» — ή FIFA PASS — τα άτομα που αγοράζουν εισιτήρια απευθείας μέσω της FIFA θα μπορούν να προγραμματίζουν ταχείες συνεντεύξεις σε προξενεία των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η κατοχή εισιτηρίου δεν εγγυάται την έγκριση της βίζας.

«Σας εγγυόμαστε ένα γρήγορο ραντεβού. Θα συνεχίσετε να περνάτε από την ίδια διαδικασία ελέγχου όπως οποιοσδήποτε άλλος. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι σας προχωράμε σε ανώτερη ιεραρχία», ανέφερε ο Ρούμπιο και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναπτύξει περισσότερους από 400 επιπλέον προξενικούς υπαλλήλους παγκοσμίως για να καλύψει τη ζήτηση, σε ορισμένες χώρες διπλασιάζοντας το μέγεθος του υπάρχοντος προσωπικού των πρεσβειών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της FIFA, το FIFA PASS αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και της Ομάδας Εργασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Λευκού Οίκου, στην οποία συμμετέχει και ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο.

Η διοίκηση αφιερώνει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίσει την επιτυχία του τουρνουά και έχει επικεντρωθεί έντονα στην ασφάλεια των φιλάθλων που παρακολουθούν αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έντεκα αμερικανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Λος Άντζελες, του Ντάλας και του Μαϊάμι, θα υποδεχτούν επισκέπτες μαζί με χώρους στο Μεξικό και τον Καναδά.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι αναμένεται να πουληθούν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια εισιτήρια για το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων.

