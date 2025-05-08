Ουκρανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Κίεβο λόγω προσωπικής διαμάχης

Ένας στρατιωτικός και η πεθερά του σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών σήμερα στην περιοχή του Κιέβου, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για προσωπική διαμάχη και ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία έχει συλληφθεί.

«Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ειδική επιχείρηση και συνέλαβαν» τον 63χρονο άνδρα, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

"Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян.



Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей.



Όπως είπαν οι αρχές, ο στρατιωτικός είχε πουλήσει ένα όπλο στον ύποπτο πριν από έναν μήνα έναντι 1.000 δολαρίων, προτού απαιτήσει σήμερα να του καταβάλει παραπάνω χρήματα, κάτι που πυροδότησε τη «σύγκρουση» μεταξύ τους.

Ο φερόμενος ως δράστης χρησιμοποίησε το αγορασμένο όπλο για να πυροβολήσει τον στρατιωτικό και την πεθερά του προτού κλειδωθεί στο σπίτι του.

«Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το σπίτι και συνέλαβαν τον άνδρα σε λιγότερο από μία ώρα», ανέφερε η αστυνομία.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά «τις συνθήκες ενός περιστατικού με ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Μπούτσα, κατά το οποίο σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι».

Σύμφωνα με αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό συνέβη στο χωριό Σοβίβσκα Μπορσαχίβκα, που συνορεύει με τις δυτικές περιοχές του Κιέβου.

