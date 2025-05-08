Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, ηλικίας 85 ετών, εισήχθη για νοσηλεία σε νοσοκομείο έπειτα από ένα κρυολόγημα, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα.

«Λόγω του κρυολογήματος (…) αποφασίστηκε η βασίλισσα να εισαχθεί για προληπτικούς λόγους και για παρακολούθηση στο Ρίγκσχοσπιτάλετ», το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, αναφέρεται σε αυτήν τη λακωνική ανακοίνωση.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία άλλη πληροφορία για την κατάστασή της.

Η Μαργαρίτα, η οποία παραιτήθηκε πέρυσι από τον θρόνο, έκλεισε τα 85 της χρόνια στις 16 Απριλίου. Είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά δημοσίως την Κυριακή, στη θεία λειτουργία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών από την απελευθέρωση της Δανίας. Η Μαργαρίτα βασίλεψε επί 52 χρόνια αλλά παρέδωσε τον θρόνο στον μεγαλύτερο γιο της, τον Φρέντερικ, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και αρκετά χρόνια. Το περασμένο φθινόπωρο νοσηλεύτηκε για μερικές ημέρες, έπειτα από μια πτώση. Μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην πλάτη, το 2023, ήταν αυτή που την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί, αν και πριν από αυτό διαβεβαίωνε ότι θα παρέμενε στον θρόνο «μέχρι να πέσει από αυτόν».

Η βασίλισσα είναι πολύ δημοφιλής στη Δανία και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις τέχνες. Το 2024 της απονεμήθηκε το δανέζικο «Όσκαρ» ενδυματολογίας, έχει μεταφράσει (με ψευδώνυμο) θεατρικά έργα –όπως το «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί» της Σιμόν ντε Μποβουάρ, σε συνεργασία με τον σύζυγό της– και εικονογράφησε πολλά βιβλία, όπως τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

