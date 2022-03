Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι θα συζητήσει σήμερα στις Βρυξέλλες τη στήριξη που θα πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΕ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

"Σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Μοραβιέτσκι θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν", έγραψε στο Twitter o Πιοτρ Μούλερ. "Το θέμα θα είναι η συστηματική στήριξη προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της ένταξής της στην ΕΕ".

Ο Ζελένσκι υπέγραψε την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε επίσημο αίτημα για ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει άμεση ένταξη βάσει μιας ειδικής διαδικασίας, καθώς αμύνεται από εισβολή ρωσικών δυνάμεων.

⚡️Zelensky has signed an official request to join the European Union. pic.twitter.com/5maLd8kESz

President @ZelenskyyUA signed #EU membership application for #Ukraine. This is the choice of 🇺🇦 and Ukrainian people. We more than deserve it. pic.twitter.com/FRhLTfyjvJ