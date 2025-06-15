Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή, ότι έπληξε ένα ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)στην πόλη Γελαμπούγκα στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας.

Το Γενικό Επιτελείο δεν ανέφερε πώς έπληξε τον στόχο, ο οποίος βρίσκεται περίπου 1.000 χλμ. από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram το εργοστάσιο χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή, δοκιμή και εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, ιδίως εναντίον ενεργειακών και πολιτικών υποδομών.

Πηγή: skai.gr

