Το Κίεβο κατάφερε να τροποποιήσει σημαντικά το «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, αφαιρώντας ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Guardian, αναβάλλοντας για αργότερα τη συζήτηση για τα κρίσιμα θέματα των εδαφικών παραχωρήσεων και των σχέσεων της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μάλιστα ενδέχεται να μεταβεί στον Λευκό Οίκο μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να συζητήσει διά ζώσης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, σύμφωνα με πηγές του Guardian, όπου πιθανότατα θα συζητήσουν και τα δύο «αγκάθια» που δεν άγγιξαν οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών στη Γενεύη.

Το αρχικό αμερικανο-ρωσικό σχέδιο 28 σημείων, που καταρτίστηκε τον περασμένο μήνα από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους όσο και από Αμερικανούς βουλευτές.

Κι αυτό γιατί καλεί την Ουκρανία να αποσυρθεί από τις πόλεις που ελέγχει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να περιορίσει το μέγεθος του στρατού της και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου..

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων την Κυριακή στην Ελβετία -με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον επικεφαλής του επιτελείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ- το σχέδιο αναθεωρήθηκε ουσιαστικά. Πλέον περιλαμβάνει μόνο 19 σημεία.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του λένε ότι η υπάρχουσα πρώτη γραμμή πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τις εδαφικές συζητήσεις.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ έμειναν άναυδοι την περασμένη εβδομάδα όταν το αρχικό σχέδιο διέρρευσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ - φίλος και συμμαθητής του Βανς στο πανεπιστήμιο - στάλθηκε στο Κίεβο με μια στρατιωτική αντιπροσωπεία για να ενημερώσει τον Ζελένσκι για το περιεχόμενό του.

Έκτοτε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιδιώξει να αναθεωρήσουν το έγγραφο, το οποίο φαίνεται να είχε αρχικά γραφτεί στα ρωσικά. Δημοσίευσαν τις δικές τους αντιπροτάσεις το Σαββατοκύριακο, οι οποίες ζητούσαν τον σεβασμό της κυριαρχίας της Ουκρανίας.



