Το όνομα της Μαριούπολης θα γραφτεί στο βιβλίο της ιστορίας ως συνώνυμο του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού δράματος που έχουν βιώσει οι κάτοικοι μίας συγκεκριμένας περιοχής σε καιρό πολέμου. Η πόλη της Ουκρανίας πολιορκείται τις τελευταίες 45 ημέρες από τα ρωσικά στρατεύματα, με συνέπεια την απόλυτη έλλειψη σε νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο αριθμός των αμάχων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη μαρτυρική πόλη, ξεπερνούν τους 20.000, αγγίζοντας και τους 22.000, όπως αναφέρει ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο.

«Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων στη Μαριούπολη. Η πόλη είναι αποκλεισμένη και χωρίς τροφοδοσία. Εκτιμούμε ότι οι νεκροί είναι 20.000 με 22.000 στην πόλη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων, ο Κιριλένκο δήλωσε ότι υπήρξαν αναφορές για μία ιπτάμενη μηχανή drone, που εκτόξευσε έναν εκρηκτική μηχανισμό και ότι ακολούθησαν τρεις εισαγωγές πολιτών σε νοσοκομείο, που δεν αισθάνονταν καλά, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε χρήση χημικών όπλων, αλλά μπορούμε να πούμε 100% ότι κάτι συνέβη», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για τη «μητέρα των μαχών» στο Ντονμπάς. Οι Ρώσοι μεταφέρουν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή, ενισχύοντας τις δυνάμεις τους, ενώ ο ορισμός του νέου επικεφαλής των δυνάμεών τους στην Ουκρανία, καταδεικνύει τους σκοπούς τους, που δεν είναι άλλοι από την ολική κατάληψη και την καταστροφή του αντίπαλου στρατού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι Ουκρανοί λένε ότι έγινε χημική επίθεση

Οι αρχές της Μαριούπολης επιβεβαίωσαν τα στοιχεία για τη χημική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην πόλη, όπως μεταδίδει από την Ουκρανία η απεσταλμένη του ΣΚΑΪ, Έλλη Κασόλη. Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τη χημική επίθεση των Ρώσων εισβολέων στην πόλη. «Δεν μπορούμε να δώσουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Αλλά έχουμε επιβεβαίωση από τον στρατό ότι αυτό συνέβη», είπε ο Ορλόφ.

Οι γιατροί εξηγούν ότι όλα τα θύματα είχαν τα ίδια συμπτώματα: ερυθρότητα στο πρόσωπο, αυξημένη αρτηριακή πίεση, ξηρότητα και καούρα στον φάρυγγα, βλεννογόνους των ματιών και ασφυξία. Τώρα όλα τα θύματα είναι σε «ικανοποιητική κατάσταση».

⚡️The city council of #Mariupol confirmed chemical poisoning from a #Russian drone.



"We cannot provide more detailed information," Deputy Mayor of Mariupol Sergei Orlov said, "but we have confirmation from the military that it indeed happened."#Ukraine #Russia #WarCrimes pic.twitter.com/2vVcxfskbE