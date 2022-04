Οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία θα ενταθούν τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες καθώς η Ρωσία συνεχίζει να επικεντρώνει εκ νέου τις προσπάθειές της εκεί, ανέφερε σε σημερινή του ενημέρωση το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Τόνισε δε ότι οι ρωσικές επιθέσεις παραμένουν εστιασμένες σε ουκρανικές θέσεις κοντά στο Ντονέτσκ και στη Λουγκάνσκ, με περαιτέρω μάχες γύρω από το Χερσώνα και το Νικολάεφ και μια νέα ώθηση προς το Κραματόρσκ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/kt8tMUxq3P



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vGy3y0iSjJ