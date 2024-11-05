Εκλογές ΗΠΑ: Influencers υπέρ του Τραμπ παραπλανούν κηρύττοντας πρόωρη νίκη

Οι influencers που είναι υπέρ του Τραμπ χρησιμοποιούν παραπλανητικό χάρτη για να κηρύξουν την πρόωρη νίκη του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και influencers μέλη του Κογκρέσου, που επικαλούνται την πρόβλεψη εκλογικών αποτελεσμάτων από τη RealClearPolitics για να υποστηρίξουν ότι ο Ντοναλντ Τράμπ είναι ήδη νικητής της προεδρικής κούρσας.

Ειδικότερα, η πρόβλεψη χρησιμοποιεί στοιχεία από διάφορες πολιτείες για να δημιουργήσει έναν πιθανό χάρτη, που, σε αυτή την περίπτωση, δείχνει νίκη του Τραμπ. Άλλες δημοσκοπήσεις είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον Τραμπ.

Ωστόσο, ο χάρτης RealClearPolitics φέρει τον εξής τίτλο: «Ο Τραμπ προέβλεψε ότι θα ανακαταλάβει τον Λευκό Οίκο», που δεν είναι πραγματικός.

Η Alethea, μια εταιρεία που παρακολουθεί διαδικτυακές απειλές και την παραπληροφόρηση, εντόπισε πολυάριθμα παραδείγματα δημοφιλών λογαριασμών στο X που χρησιμοποιούντον χάρτη για να «θέσουν αμφιβολίες για τα αποτελέσματα των εκλογών σε περίπτωση που ο πρώην πρόεδρος Τραμπ χάσει στις εκλογές».

Μεταξύ αυτών των λογαριασμών ήταν και αυτός που ανήκε στην αντιπρόσωπο Anna Paulina Luna (R-Fla.), η οποία έγραψε, «ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ! Συνέχιστε να ψηφίζετε! Το @RCPolitics προβάλλει τη νίκη μας!» Η RealClearPolitics δεν είχε, στην πραγματικότητα, αναφέρει ως νικητή του αγώνα τον Τραμπ.

