Θύμα απάτης εκατ. ο Γάλλος ηθοποιός Dany Boon

Ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της Γαλλίας, o Dany Boon, o οποίος σκηνοθέτησε την τεράστια εμπορική επιτυχία «Καλώς Ήρθατε στο Βορρά», καταγγέλλει πως έπεσε θύμα απάτης εκατομμυρίων από έναν άνδρα που παρουσιαζόταν ως Ιρλανδός αριστοκράτης και δικηγόρος ναυτικού δικαίου με πτυχία από την Οξφόρδη.

Σύμφωνα με τον Boon, ο φερόμενος απατεώνας — γνωστός ως Terry Birles, με το πραγματικό όνομα Thierry Fialek-Birles — του απέσπασε σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ μέσω ενός περίπλοκου σχεδίου εξαπάτησης.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον επόμενο μήνα στη Νίκαια της Γαλλίας και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς το σενάριό της θυμίζει... ταινία του ίδιου του Boon.

Ο Fialek-Birles, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ευκατάστατος και καλλιεργημένος, φέρεται να εντυπωσίασε μέλη του Royal Cork Yacht Club κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία τον Νοέμβριο του 2021.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν άνετος, κομψά ντυμένος και έδινε την εντύπωση ανθρώπου υψηλού κύρους και οικονομικής επιφάνειας.

Ο Thierry Fialek-Birles, που αυτοσυστηνόταν ως Terry Birles, φέρεται να ισχυριζόταν πως κατάγεται από μια «παλιά» ιρλανδική οικογένεια, ενώ αφηγούταν ότι οι γονείς του σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στο Κονεμάρα όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

Σύμφωνα με τα όσα είπε σε γνωριμίες του στην Ιρλανδία, ήταν ιδιοκτήτης δύο κλασικών αγωνιστικών γιοτ και είχε αγοράσει ένα αρχοντικό 17 υπνοδωματίων στην περιοχή Youghal, στην Κομητεία Κορκ, το οποίο σκόπευε να ανακαινίσει.

Ταυτόχρονα, φέρεται να υποστήριζε ότι μοίραζε τη ζωή του ανάμεσα στην Ιρλανδία και το Μονακό, όπου ζούσε η σύντροφός του — μια επιτυχημένη Κινέζα επιχειρηματίας και, κατά τα λεγόμενά του, σύμβουλος του Ιδρύματος του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό.

Ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέρεται να τον εμπιστεύτηκε για την ανακαίνιση του πρόσφατα αγορασμένου γιοτ του, «Umaren» — ένα σκάφος μήκους 21 μέτρων, αξίας περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Boon μετέφερε πάνω από 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε μια εταιρεία με έδρα το Δουβλίνο, την South Seas Merchants Mariners Ltd Partnership (SSMM).

Η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με τον Fialek-Birles, ήταν οικογενειακή και υπήρχε για περισσότερο από έναν αιώνα. Τα χρήματα προορίζονταν για τη συντήρηση, τη διαχείριση και την ασφάλιση του πολυτελούς γιοτ.

Πώς «μπήκαν ψύλλοι στα αυτιά»

Μερικούς μήνες μετά τη συμφωνία για την ανακαίνιση του γιοτ, ο Thierry Fialek-Birles φέρεται να έπεισε τον Γάλλο ηθοποιό Dany Boon να επενδύσει άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω της εταιρείας SSMM σε ένα υποτιθέμενο επενδυτικό σχήμα που σχετιζόταν με την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, υποσχόμενο ετήσιο επιτόκιο 3,25% χωρίς φορολογία.

Όταν, ωστόσο, ο Boon άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά — έπειτα από ανώνυμη προειδοποίηση τρίτου προσώπου — ζήτησε πίσω τα χρήματά του.

Η απάντηση του Fialek-Birles, σύμφωνα με αναφορές, ήταν ότι η εταιρεία είχε πλέον πωληθεί σε μια «ιταλική οικογένεια» και πως ο ηθοποιός έπρεπε να στραφεί νομικά εναντίον τους για να πάρει πίσω τα εκατομμύρια.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο Boon προσέλαβε ιδιωτικούς ερευνητές, οι οποίοι φέρονται να αποκάλυψαν ότι ο φερόμενος απατεώνας διέθετε τουλάχιστον δύο διαβατήρια, δίκτυο εταιρειών και διευθύνσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου το 2021, που οδήγησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Fialek-Birles, ο νομικός εκπρόσωπος του Boon, Rossa Fanning (σημερινός Γενικός Εισαγγελέας της Ιρλανδίας), περιέγραψε την υπόθεση ως «μια καλοστημένη απάτη, με ψέματα πάνω σε ψέματα».

Σε αυτή την ακρόαση αποκαλύφθηκε πως μία από τις εταιρείες του κατηγορούμενου ήταν στην πραγματικότητα ένα μαγαζί με εργαλεία στη Σαμόα, ενώ ο φερόμενος ως δράστης είχε μεταφέρει χρήματα του Boon σε λογαριασμούς στον Παναμά και τη Νότια Κορέα.

Επιπλέον, οι έρευνες έδειξαν πως ούτε η επενδυτική πρόταση υπήρχε, ούτε η «ιταλική οικογένεια».

Η σύλληψη

Ο Fialek-Birles συνελήφθη στον Παναμά τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από διεθνές ένταλμα της Interpol, και εκδόθηκε στη Γαλλία έξι μήνες αργότερα. Αν και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, τον Ιούλιο ζήτησε αποφυλάκιση με εγγύηση, λέγοντας στο δικαστήριο ότι επιθυμεί να «επανορθώσει» και να επιστρέψει τα χρήματα στον Boon. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Dany Boon θα παραστεί στη δίκη. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.