Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Γερμανία παρέδωσε περισσότερους Patriot

Την παράδοση από τη γερμανική κυβέρνηση περισσότερων αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot ανακοίνωσε τη Δευτέρα στο Telegram o Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ωστόσο ότι επιδιώκει την παραλαβή από τη γερμανική κυβέρνηση περισσότερων όπλων για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

«Σήμερα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα για την αεράμυνά μας - η Ουκρανία έχει τώρα περισσότερους Patriot. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο Μερτς ευχαριστώ τη Γερμανία και όλους όσους βοηθούν. Οι συμφωνίες μας έχουν εκπληρωθεί. Περισσότεροι Patriot βρίσκονται τώρα στην Ουκρανία και τίθενται σε λειτουργία. Φυσικά, χρειάζονται περισσότερα συστήματα για την προστασία βασικών υποδομών και των πόλεών μας σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μας. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την απόκτησή τους - όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο με κράτη και ηγέτες, αλλά και απευθείας με τους κατασκευαστές όλων των απαραίτητων συστημάτων αεράμυνας και πυραύλων. Συναντήσεις για αυτό θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα και έχουμε παρουσιάσει στους εταίρους μας όλους τους υπολογισμούς και τις πιθανές επιλογές για τη διασφάλιση επαρκώς αξιόπιστης αεράμυνας».

«Σχεδόν κάθε μέρα αμυνόμαστε από ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τη ρωσική στρατιωτική αεροπορία και όλα αυτά απαιτούν ένα σύστημα αεράμυνας πολλαπλών στοιχείων - συμπεριλαμβανομένων των δικών μας μαχητικών αεροσκαφών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ήδη λάβει αποφάσεις σχετικά με τα Gripen και τα γαλλικά αεροσκάφη και εργαζόμαστε για F-16. Αυτό περιλαμβάνει επίσης συστήματα αεράμυνας και πυραύλους για αυτά, ανάπτυξη κινητών ομάδων πυρός και, φυσικά, drones αναχαίτισης - μια τρέχουσα προτεραιότητα (...) Είναι ζωτικής σημασίας οι Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να αυξήσουν τον αριθμό των εκπαιδευμένων χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών - κάθε αντίστοιχου συστήματος - εξίσου γρήγορα και αποτελεσματικά».

Πηγή: skai.gr

