Ο Πάπας Λέων ΙΔ' ανακήρυξε άγιο τον 15χρονο Iταλό έφηβο Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, γνωστό και ως «influencer» του Θεού. Πλήθος κόσμου βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να παρακολουθήσει την τελετή ενώ έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες.

Έτσι, ο Ακούτις έγινε ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη γενιά των millennials.

Δείτε εικόνες από το Βατικανό:

Προηγούμενο Επόμενο

Michele Acutis reads the First Reading in English at his older brother Carlo Acutis' Canonization Mass. This is the first time we have seen him in public since his brother's beatification. He was born along with his twin sister, Francesca, four years after Carlo died. pic.twitter.com/T4F9EniWLG — EWTN Vatican (@EWTNVatican) September 7, 2025

Ο 15χρονος, που χρησιμοποίησε τις γνώσεις του στην πληροφορική για να δημιουργεί ιστοσελίδες με θρησκευτικό περιεχόμενο, έχει εμπνεύσει χιλιάδες νέους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο. Η μητέρα του, Αντωνία Σαλτσάνο, είχε δηλώσει στο Reuters πως η γοητεία του γιου της βασίστηκε στο γεγονός ότι ήταν ένα φυσιολογικό παιδί (σαν τα άλλα), αλλά η ιδιαιτερότητά του ήταν ότι έδωσε προτεραιότητα στον Θεό και χρησιμοποίησε το ταλέντο του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο. «Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν περισσότερη πίστη, να καταλάβουν ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Papa Leone XIV proclama in latino la formula di canonizzazione, dichiarando ufficialmente due nuovi santi per la Chiesa cattolica.

San Carlo Acutis e San Pier Giorgio Frassati, pregate per noi e per i giovani di tutto il mondo! pic.twitter.com/DhrSVq96eC — EWTN Italia 🇮🇹 (@EwtnItalia) September 7, 2025

Η τελετή αγιοκατάταξης είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας Λέων, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο, θα προήδρευσε σήμερα για πρώτη φορά σε αγιοκατάταξη.

Η σορός του Ακούτις έχει τοποθετηθεί στην πόλη Ασίζη, όπως ήταν η επιθυμία του, ενώ το ταφικό του μνημείο έχει μετατραπεί σε σημαντικό προσκύνημα. Εκεί βρίσκεται τοποθετημένος με κέρινο ομοίωμα που τον απεικονίζει να φορά φόρμα, τζιν και αθλητικά παπούτσια.

Εκτός από τον Ακούτις, ο Πάπας αγιοποίησε και τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, έναν νεαρό Ιταλό που πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920 και ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.