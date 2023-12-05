Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε σήμερα Τρίτη ότι η αναβολή της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο που θα συζητηθεί στο Κογκρέσο θα δημιουργήσει έναν «μεγάλο κίνδυνο» για την Ουκρανία να χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Άντριι Γερμάκ ήταν από τις πιο ευθείς που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κιέβου, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον των ζωτικής σημασίας πακέτων βοήθειας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία μαίνεται χωρίς ορατό τέλος.

«Εάν η βοήθεια η οποία τώρα συζητείται στο Κογκρέσο απλώς αναβληθεί …υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε στις ίδιες θέσεις που έχουμε τώρα» είπε απευθυνόμενος στο ακροατήριο στα αγγλικά.

«Και φυσικά, καθιστά αυτή την πολύ μεγάλη πιθανότητα αδύνατη να συνεχισθεί η απελευθέρωση και δημιουργεί το μεγάλο ρίσκο να χάσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πολλά περιθώρια χρόνου για την έγκριση χρηματοδότησης για να βοηθήσουν την Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμό της κατά της Ρωσίας.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Κογκρέσο τον Οκτώβριο σχεδόν 106 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση φιλόδοξων σχεδίων για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την ασφάλεια των αμερικανικών συνόρων, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ισχνή πλειοψηφία απέρριψαν το πακέτο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι μπορούν ακόμη να εγκρίνουν ένα σημαντικό πακέτο.

Ο Γερμάκ ξεχώρισε ως πρόβλημα την απειλή ότι δεν θα υπάρχει πλέον άμεση δημοσιονομική στήριξη.

«Φυσικά, χωρίς αυτή την άμεση δημοσιονομική στήριξη, θα είναι δύσκολο να παραμείνουμε ... στις ίδιες θέσεις και για τους ανθρώπους να επιβιώσουν πραγματικά ... κατά τη διάρκεια της κατάστασης κατά την οποία ο πόλεμος θα συνεχιστεί», είπε.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ψηφιστεί και να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό αυτή η στήριξη».

Ο Γερμάκ έκανε τις επισημάνσεις αυτές κατά τη δεύτερη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον μέσα σε λίγες εβδομάδες. Είπε ότι σκόπευε να πιέσει τους νομοθέτες και τους αξιωματούχους της κυβέρνησης για την κρίσιμη σημασία που έχει η έγκριση του νέου πακέτου βοήθειας από το Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

