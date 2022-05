Ένας από τους μαχητές που έχουν οχυρωθεί στη χαλυβουργία που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη έκανε έκκληση στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της SpaceX Έλον Μάσκ να βοηθήσει στην απομάκρυνσή τους.

Πολλοί άμαχοι διασώθηκαν από το τεράστιο εργοστάσιο Αζοφστάλ την περασμένη εβδομάδα με βάση μια συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη Μόσχα προκειμένου να επιτραπεί η απομάκρυνση εκατοντάδων μαχητών, μερικοί από τους οποίους έχουν τραυματιστεί έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών.

"@elonmusk ο κόσμος λέει να έρθετε από έναν άλλο πλανήτη για να διδάξετε στους ανθρώπους να πιστεύουν στο αδύνατο. Οι πλανήτες μας είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, καθώς ζω εκεί όπου είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσεις", έγραψε στο Twitter ο διοικητής των πεζοναυτών Σέρχιι Βολίνα.

"Βοηθήστε μας να βγούμε από το Αζοφστάλ σε μια μεσολαβούσα χώρα. Αν όχι εσείς, τότε ποιος; Δώστε μου ένα σημάδι."

Tweet from Sergey Volina, commander of the 36th Marine Brigade of #Ukraine #Mariupol pic.twitter.com/TpTdC3N4zc