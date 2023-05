Ουκρανία: «Κατάπαυση πυρός με διατήρηση από τη Μόσχα των προσαρτημένων εδαφών» προτείνει το Πεκίνο - «Παγωμένη» ανταπόκριση της Δύσης

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με ταυτόχρονη διατήρηση από τη Μόσχα των προσαρτημένων εδαφών, προτείνει το Πεκίνο σύμφωνα με τη Wall Street Journal, με τη Δύση να μην δέχεται την ετεροβαρή αύτη πρόταση.

Το μήνυμα μετέφερε ο ειδικός απεσταλμένος της κινεζικής κυβέρνησης για τις ευρασιατικές υποθέσει Λι Χούι, που εστάλη από το Πεκίνο στην Ευρώπη για να προωθήσει το κινεζικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Σύμφωνα μάλιστα με δυτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών στις πρωτεύουσες της ηπείρου στις οποίες βρέθηκε ο Κινέζος αξιωματούχος της προηγούμενες ημέρες, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικήσουν την αυτονομία τους από την Ουάσινγκτον και να παροτρύνουν την άμεση κατάπαυση του πυρός, αφήνοντας στη Ρωσία την κατοχή των τμημάτων της Ουκρανίας που κατέχει τώρα.

