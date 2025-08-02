Ουκρανία: Αποκαλύφθηκε μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς με προμήθειες drones

Οι αρχές αντιμετώπισης της διαφθοράς της Ουκρανίας ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι αποκάλυψαν ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που σχετίζεται με την προμήθεια στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και συστημάτων παρεμβολών σήματος σε διογκωμένες τιμές, δύο μόλις ημέρες μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας τους στο απόηχο έντονων διαμαρτυριών Ουκρανών πολιτών.

Η ανεξαρτησία της NABU (Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς) και της SAPO (Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς) αποκαταστάθηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο την Πέμπτη, μετά το μπαράζ διαδηλώσεων, των μεγαλύτερων στη χώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022, που προκάλεσε η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις καταργήσει.

Σε κοινή ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η NABU και η SAPO ανέφεραν ότι έπιασαν έναν εν ενεργεία βουλευτή, δύο τοπικούς αξιωματούχους και απροσδιόριστο αριθμό μελών του προσωπικού της εθνοφρουράς να δωροδοκούνται. Ωστόσο, δεν κατονομάζουν κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

«Στόχος του δικτύου ήταν η σύναψη κρατικών συμβάσεων με προμηθεύτριες εταιρείες σε σκόπιμα διογκωμένες τιμές», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι οι παραβάτες είχαν λάβει μίζες έως και 30% του κόστους μιας σύμβασης. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν.

«Μηδενική η ανοχή στη διαφθορά, ουσιαστική ομαδική δουλειά για την αποκάλυψη της διαφθοράς και, ως εκ τούτου, μια δίκαιη ποινή», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έχει αποκτήσει εκτεταμένες προεδρικές εξουσίες κατά τη διάρκεια του πολέμου και εξακολουθεί να απολαμβάνει ευρείας αποδοχής μεταξύ των Ουκρανών, αναγκάστηκε πρόσφατα να προχωρήσει σε μια σπάνια πολιτική στροφή όταν η προσπάθειά του να θέσει την NABU και τη SAPO υπό τον έλεγχο του γενικού εισαγγελέα της χώρας πυροδότησε τις πρώτες πανεθνικές διαδηλώσεων εν καιρώ πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έλαβε υπόψη του την οργή του λαού και κατέθεσε νομοσχέδιο για την εκ νέου αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των δύο Αρχών, το οποίο ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επαίνεσαν την κίνηση του Ουκρανού προέδρου, καθώς είχαν εκφράσει προηγουμένως ανησυχίες για την κατάργηση της ανεξαρτησίας των δύο Αρχών.

Ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν στον Ζελένσκι ότι η Ουκρανία θέτει σε κίνδυνο την υποψηφιότητά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζοντας τις εξουσίες των αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα κατά της διαφθοράς να λειτουργούν ανεξάρτητα και ο νόμος που εγκρίθηκε την Πέμπτη εγγυάται κάθε δυνατότητα για μια πραγματική καταπολέμηση της διαφθοράς», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι το Σάββατο, μετά τη συνάντηση που είχε με τους επικεφαλής των Αρχών, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την τελευταία έρευνα.



