Νίστρουπ: Έχουμε την πίεση, αλλά πάμε για τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να δει τον Παναθηναϊκό καλύτερο στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στην Σόφια, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ μετά το 1-1 του ΟΑΚΑ.

«Ήταν ένας ανοιχτός αγώνας, δεν μπορούσαμε να ανακτήσουμε γρήγορα την μπάλα. Έπρεπε να κάνουμε περισσότερες ανακτήσεις, όταν χάναμε την μπάλα. Έχουμε μια αποστολή, να πάμε στη Βουλγαρία και να κερδίσουμε. Είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες φάσεις, κρατώντας την μπάλα καλύτερα στην επίθεση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Έχουμε την πίεση, αλλά πρέπει να πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Αυτή είναι η αποστολή μας», ανέφερε ο Δανός τεχνικός.

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