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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο, στην Κάρπαθο

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα - Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Καρπάθου

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Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο, στη νήσο Κάρπαθο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 5 Αυγούστου  2026, περίπου στις 22·30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και  4 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Καρπάθου.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.

Πηγή: skai.gr

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