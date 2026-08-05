Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο, στην Κάρπαθο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο, στη νήσο Κάρπαθο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 5 Αυγούστου 2026, περίπου στις 22·30.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Καρπάθου.
Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.