Ουκρανία: Ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη μπορεί να είναι εγγύηση για ειρήνη

Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία μπορεί να είναι "μια από τις εγγυήσεις" για τη μελλοντική ειρήνη με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, καθώς συζητήσεις για το θέμα αυτό αρχίζουν στην Ευρώπη.

"Ξεκινάμε από την αρχή ότι μια εκεχειρία δεν θα είναι αρκετή για να επιλυθεί το πρόβλημα. Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν παραβιάζει πάντα τις εκεχειρίες", δήλωσε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

"Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε εγγυήσεις και η παρουσία στρατιωτικών σωμάτων μπορεί να είναι μια από αυτές", συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο "υποστηρίζει γενικά όλες τις προτάσεις που έχουν στόχο να εγγυηθούν την αξιοπιστία της ειρήνης".

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επέμεινε ωστόσο στο γεγονός ότι η ιδέα της ανάπτυξης μιας στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία είναι "ιδέα των Ευρωπαίων" και όχι του Κιέβου. "Διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη αναζητεί λύσεις για να αποτραπεί η κλιμάκωση του πολέμου. Ο (Εμανουέλ) Μακρόν είναι σαφώς ο πρωτεργάτης αυτής της ιδέας", δήλωσε.

Η ιδέα αυτή συζητήθηκε συγκεκριμένα σήμερα στη Βαρσοβία κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Τουσκ δήλωσε ωστόσο ότι "επί του παρόντος" η Βαρσοβία "δεν προβλέπει τέτοιες ενέργειες". Οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι είχαν αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατά το παρελθόν.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται μια απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ίσως και πιέσεις της Ουάσινγκτον για μια συμφωνία σε βάρος του Κιέβου, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε "άμεση εκεχειρία" και διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε από την πλευρά του ότι θέλει να δει περισσότερες παραδόσεις όπλων και εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των δυτικών συμμάχων του πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.