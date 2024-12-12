Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε τον διορισμό νέου πρωθυπουργού μέχρι το πρωί της Παρασκευής, ανακοίνωσε το γραφείο του την Πέμπτη.
Ο Μακρόν δήλωσε πριν από δύο ημέρες ότι ήθελε να ορίσει νέο αρχηγό κυβέρνησης εντός 48 ωρών.
Η νέα ομάδα πρόκειται να αντικαταστήσει αυτή που ηγείται ο Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα αφού ακροδεξιοί και αριστεροί νομοθέτες ψήφισαν για την ανατροπή της κυβέρνησής του, βυθίζοντας τη Γαλλία στη δεύτερη μεγάλη πολιτική κρίση μέσα σε έξι μήνες.
