Κέρβερος βοηθά την τροχαία της Ρώμης, αλλά διχάζει τους κατοίκους της

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, παρουσίασε το νέο ηλεκτρονικό σύστημα "Cerbero" (Κέρβερος), το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και πρόκειται να αυξήσει τα πρόστιμα που θα λαμβάνουν οι κάτοικοι της Αιώνιας Πόλης.

Χάρη σε κάμερα που τοποθετήθηκε πάνω σε 20 αυτοκίνητα της Τροχαίας, είναι δυνατόν πλέον να ελέγχεται αν τα σταθμευμένα οχήματα είναι ασφαλισμένα και αν ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, το "σκανάρισμα" μέσω τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει, από χθες, να εξακριβώνεται η ταυτότητα του ιδιοκτήτη και να αποστέλλεται, απευθείας στην κατοικία του, πρόστιμο σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης.

Στο βίντεο της παρουσίασης του νέου συστήματος, ο δήμαρχος της Ρώμης τόνισε ότι η τελική απόφαση σχετικά με την έκδοση πρόστιμου θα λαμβάνεται από το προσωπικό της Τροχαίας και όχι από τον " Κέρβερο".

Οι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας είναι μάλλον διχασμένοι. Πολλοί υπογραμμίζουν ότι ο σεβασμός του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι βασικής σημασίας και εγκρίνουν την όλη πρωτοβουλία. Άλλοι, όμως, θεωρούν ότι θα έπρεπε να λυθεί παράλληλα το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης - το οποίο μάλιστα έχει επιδεινωθεί λόγω των έργων για το Άγιο Έτος των Καθολικών, που αρχίζει στις 24 Δεκεμβρίου.

