Ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε διάφορα διυλιστήρια πετρελαίου σε όλη τη Ρωσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τοπική ώρα, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα drones χτύπησαν μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Uryupinsk, προκαλώντας πυρκαγιά, ενώ χτύπησαν και ένα διυλιστήριο στην πόλη Yaroslav, σύμφωνα με το Baha Breaking News.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν 110 από τα 138 drones που εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας, ανέφερε το Ukrinform.

Πηγή: skai.gr

