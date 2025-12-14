Λογαριασμός
Η Γερμανία στέλνει στρατιώτες για ενίσχυση των συνόρων της Πολωνίας με Ρωσία και Λευκορωσία

Γερμανοί στρατιώτες θα ενταχθούν την άνοιξη στο πολωνικό πρόγραμμα East Shield που έχει στόχο την κατασκευή οχυρωματικών θέσεων στα ανατολικά σύνορα της χώρας

Γερμανία στρατός

Στρατιώτες για να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία σχεδιάζει να στείλει η Γερμανία, μετέδωσαν το Σάββατο πολλά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει ότι μερικές δεκάδες Γερμανοί στρατιώτες θα μεταβούν στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2026, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα East Shield, η οποία αρχικά προβλέπεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2027, ανέφερε η Deutsche Welle, επικαλούμενη το υπουργείο Άμυνας του Βερολίνου.

Οι Γερμανοί στρατιώτες θα επικεντρωθούν σε έργα μηχανικού, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου που παρατίθεται στο ρεπορτάζ. 

Ο Γερμανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αντικείμενο της αποστολής θα είναι η κατασκευή οχυρωματικών θέσεων, η διάνοιξη χαρακωμάτων, η τοποθέτηση συρματοπλέγματος και η δημιουργία αντιαρματικών εμποδίων.

Το East Shield είναι ένα πρόγραμμα ύψους 2,3 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε πέρυσι από τη Βαρσοβία, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γερμανία Πολωνία σύνορα Ρωσία λευκορωσία
