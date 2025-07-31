Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ανέφερε πως η συζήτηση για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να ξεκινήσει μετά τις διαπραγματεύσεις για λύση δύο κρατών, οι οποίες όπως επισήμανε, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

Παράλληλα, τόνισε πως το Βερολίνο θα απαντήσει «μονομερείς ενέργειες».

«Η λύση δύο κρατών παραμένει ο μόνος δρόμος που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους και στις δύο πλευρές μια ζωή με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια», είπε χαρακτηριστικά ενόψει του ταξιδιού του στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

«Για τη Γερμανία, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους έρχεται περισσότερο στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτή διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει τώρα», σημείωσε.

