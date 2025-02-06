Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Γαλλία έστειλε τα πρώτα μαχητικά Mirage 2000 στην Ουκρανία.

«Ο αεροπορικός στόλος της Ουκρανίας συνεχίζει να αναπτύσσεται. Τα πρώτα μαχητικά Mirage 2000 αφίχθησαν από τη Γαλλία, προσθέτοντας δυνατότητες στην αντιαεροπορική μας άμυνα» δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Στις 6 Ιουνίου 2024, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την παράδοση γαλλικών Mirage 2000 στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσθέτοντας ότι «τα πρώτα από αυτά έφτασαν σήμερα στην Ουκρανία» «με Ουκρανούς πιλότους που εκπαιδεύτηκαν για αρκετούς μήνες στη Γαλλία στο αεροσκάφος» και «θα βοηθήσουν τώρα στην υπεράσπιση των ουρανών της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

