Ο φοβερός διπλός σεισμός προκάλεσε το θάνατο σχεδόν 60.000 ανθρώπων, κάποιοι πέθαναν στον ύπνο τους. 11 επαρχίες της νότιας Τουρκίας, με επίκεντρο το Καχραμανμαράς, και συνολικό πληθυσμό περίπου 14 εκ. υπέστησαν φοβερές καταστροφές. Η Τουρκία κήρυξε συναγερμό επιπέδου 4, και επαήμερο εθνικό πένθος σε όλη τη χώρα.



Σήμερα, πάνω από 670.000 σεισμόπληκτοι διαμένουν ακόμα σε κοντέινερ. Δύο χρόνια μετά, μόνο 189 άτομα έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση ενώ εκκρεμούν 1.342 δίκες με 1.850 κατηγορούμενουςγια οικοδομικές παραβάσεις και εγκληματική αμέλεια.Ο πρόεδρος Ερντογάν σε μήνυμα του για την σημερινή ημέρα μνήμης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι

«Προσεύχομαι στον Θεό να ελεήσει τον καθένα από τους 53.537 αδελφούς και αδελφές μας που χάσαμε. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες κατασκευής και αναζωογόνησης με σκληρή δουλειά, ιδρώτα και χαλύβδινη θέληση μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι πόλεις μας»... Ο τούρκος πρόεδρος πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα την περιοχή Αντίαμαν που επλήγη περισσότερο από το σεισμό του 2023. 8.000 ήταν τα θύματα μόνο στο Αντίαμαν. Η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έδωσε για την οικοδόμηση νέων κατοικιών. Περίπου 201.500 σπίτια έχουν παραδοθεί σε επιζώντες, όμωςο πρόεδρος Ερντογάν είχε υποσχεθεί περισσότερες από 300.000 κατοικίες σε ένα ένα έτος. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Μουράτ Κουρούμ, προειδοποιεί για ένα μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ο σημερινός αντιπολιτευόμενος τύπος επικρίνει την κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα, έλλειψη δράσης και ελλιπή χρησιμοποίηση των κρατικών πόρων. Επίσης για το γεγονός ότι δεν έχουν αναζητηθεί οι λόγοι για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ωστόσο σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, το κράτος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των σεισμοπαθών, ανοικοδόμησε τις έντεκα κατεστραμμένες επαρχίες και με πνεύμα αλληλεγγύης, οι πληγές στις καρδιές όλων, έχουν επουλωθεί.Τέλος, η συνεχής σεισμική δραστηριότητα στην Σαντορίνη και την Αμοργό τις τελευταίες ημέρες έχει επαναφέρει τις φοβερές μνήμες του φοβερού σεισμού του 2023 στη νότια Τουρκία. Οι τούρκοι πολίτες ιδίως των τουρκικών παραλίων απέναντι από τη Σαντορίνη και πάλι φοβούνται. Τούρκοι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται πολύ κοντά στο Μεγάλο Ρήγμα της Ανατολίας και προειδοποιούν ότι σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού, ο αριθμός των θυμάτων θα είναι μεγάλος ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες θα μπορούσαν να καταρρεύσουν στην μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

