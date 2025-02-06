Τουρκία: Πολύ νωρίς για να μιλάμε για αμυντικό σύμφωνο με τη Συρία

Η προτεραιότητα της Τουρκίας στη Συρία είναι η επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας και η απαλλαγή της χώρας από τους μαχητές, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για ένα σύμφωνο που θα προέβλεπε τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων από την Άγκυρα εκεί, δήλωσε σήμερα πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το πρακτορείο Ρόιτερς μετέδωσε προχθές, Τρίτη, πως η Τουρκία και η νέα κυβέρνηση της Συρίας επρόκειτο να συζητήσουν ένα κοινό αμυντικό σύμφωνο σε συνομιλίες που είχαν οι πρόεδροί τους αυτή την εβδομάδα, περιλαμβανομένης της δημιουργίας δύο τουρκικών αεροπορικών βάσεων στη Συρία και της εκπαίδευσης του νέου στρατού της.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, η πηγή είπε πως αντιπροσωπεία του υπουργείου Άμυνας ταξίδεψε στη Συρία την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες και πως και οι δύο χώρες συμφωνούν για την εδαφική ακεραιότητα, τη σταθερότητα της Συρίας και στην ανάγκη να εκκαθαριστεί από όλους τους μαχητές.

"Τέτοιες ιστορίες στον Τύπο πρέπει να προσεγγίζονται με προσοχή και το περιεχόμενό τους να διαβάζεται και να γίνεται κατανοητό σωστά. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για τέτοια θέματα αυτή τη στιγμή", είπε η πηγή.

"Θα γίνει εργασία για τη διαμόρφωση ενός κοινού οδικού χάρτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας συριακής κυβέρνησης, και για να γίνουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα του συριακού στρατού", είπε η πηγή, προσθέτοντας πως το υπουργείο είπε στους ομολόγους του πως είναι έτοιμο να παράσχει "κάθε μορφή υποστήριξης".

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, προς την οποία είναι φιλική η νέα κυβέρνηση της Συρίας, υποστήριξε επί μακρόν την ένοπλη και πολιτική αντιπολίτευση για την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο σε μια επίθεση υπό την ηγεσία των δυνάμεων του νέου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα.

Το σύμφωνο θα μπορούσε να προβλέπει τη δημιουργία νέων αεροπορικών βάσεων της Τουρκίας στη Συρία, τη χρήση του συριακού εναέριου χώρου για στρατιωτικούς σκοπούς και την ανάληψη ηγετικού ρόλου από την Άγκυρα στην εκπαίδευση του νέου στρατού της Συρίας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το Ρόιτερς, επικαλούμενο έναν περιφερειακό υψηλόβαθμο αξιωματούχο υπηρεσίας πληροφοριών, έναν αξιωματούχο των συριακών δυνάμεων ασφαλείας και δύο πηγές σε ξένες δυνάμεις ασφαλείας με έδρα τη Δαμασκό.

Μετά την πτώση του Άσαντ, η Άγκυρα έχει καλέσει κατ΄επανάληψη για διάλυση των μαχητών των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) και τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το ζήτημα, προειδοποιώντας ότι, αν δεν το κάνει, θα εξαπολύσει νέα διασυνοριακή επίθεση.

Η Τουρκία θεωρεί πως οι YPG, που αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, είναι τρομοκράτες που συνδέονται με τους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που πραγματοποιούν αντάρτικο εδώ και δεκαετίες στο τουρκικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσουν και αυτές το PKK στις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

